Fransa futbolunda homofobi tartışması: Homofobik tezahürattan dolayı maçlar durdurulmalı mı?

11.09.2019 14:00

Fransa'da futbol sezonu homofobi tartışmalarıyla başladı. Hakemlerin homofobik buldukları tezahürat ve pankartları gerekçe göstererek maçları durdurmaları sürpriz bir tepkiyle karşılandı. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, hakemlerin maçları durdurarak 'hata' yaptıklarını söyledi. Le Graet'e göre hakemler ancak ırkçı pankartlar ya da tazahüratlar söz konusu olduğunda maça ara verebilirler.



Bu açıklamalara ilk tepki Spor Bakanı Roxana Maracineanu'dan geldi. Bakan Maracineanu "homofobi ile ırkçılık arasındaki ayrımın hatalı olduğunu" söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da nefret suçlarına karşı toptan mücadele ettiklerini, homofobi ya da ırkçılık arasında bir ayrım yapmamaları gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle