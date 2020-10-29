Fransa'daki saldırı Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu: İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın

Fransa'da Notre-Dame kilisesi yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından konuşan aşırı sağcı Marine Le Pen, İslam'a ve Müslümanlara adeta nefret kusarak, "İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın" dedi.

Fransa'nın Nice şehrinde bulunan Notre-Dame kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Fransa'daki bu saldırı, Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu.

"İSLAMİYET'İ TOPRAKLARIMIZDAN SİLİP ATIN"

Bazı sağcı radikal milletvekilleri "Fransa özgür değil", "Savaş yasaları çıkarılmalı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fransız faşist siyasetçilerden Marine Le Pen, "Bu ideolojiyi destekleyen, yayan herkes, dernekler, yapılar, erkekler, kadınlar, kapatılmalı. İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın" diyerek İslamiyet'e savaş çağrısı yaptı.

"Terörizm İslam'ın silahıdır" şeklinde küstah ifadeleri kullanan Le Pen, "Barış dönemi yasalarını bir tarafa bırakalım" dedi ve Meclisi olağanüstü kanunlar çıkarmaya çağırdı.

Marine Le Pen

İSLAM'I VE MÜSLÜMANLAR'I HEDEF ALDI

Fransa Eski Başbakanlarından Jean-Marc Ayrault da "Ülkemizdeki İslamcı terörizm tehdidiyle yüzleşmek için tüm gücümüzle birlik ve kararlı kalalım" şeklinde faturayı bütün Müslümanlara kesen hadsiz bir açıklama yaptı.

Avrupa'daki faşist fraksiyonun önde gelen isimlerinden Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders da "İslam'ı durdurmadığımız ve tüm şiddetli İslamofaşistleri kovmadığımız sürece, bu barbarca eylemler gerçekleşecek" dedi.