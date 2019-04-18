Fransa'daki Müslüman Liderler Notre Dame'ın Yeniden İnşası İçin İslam Camiasını Yardıma Çağırdı

Fransa'nın başkenti Paris'in önemli sembollerinden Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangından sonra ülkede yaşayan Müslümanlar da, tarihi yapının restore edilmesi için yardım kampanyasına destek verdi.

Euronews'e konuşan Fransa'nın en büyük ikinci şehri Lyon'da bulunan Rhone Cami Konseyi Başkanı Kamel Kabtane "Müslüman olarak ve bu ülkenin vatandaşı olarak bu katedralin onarımına katkıda bulunmak bizim için bir zorunluluktur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle