Fransa'da zeytin ağaçlarında ölümcül "Xylella fastidiosa" bakterisine rastlandı

07.09.2019 16:45

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde iki zeytin ağacında bitkiler için ölümcül Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığı) bakterisi tespit edildi. Fransa Tarım Bakanlığı bitki zincirleri için tehlike arz eden bakteri nedeniyle verilen sağlık alarmını "son derece ciddiye aldıklarını" duyurdu.



Fransa'da iki zeytin ağacında dünya çapında bitki sağlığını en çok tehdit eden bakterilerden biri olarak bilinen ölümcül Xylella fastidiosa bakterisi bulundu. Euronews.com'da Görüntüle