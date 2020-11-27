Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak

27.11.2020 02:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 02:04
Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak

Fransa Başbakanı Jean-Castex, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean-Castex, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıkladı.

Castex, söz konusu tasarıyı görüşmek için basın sendikaları ve gazetecilerle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Castex, tasarının 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını belirtti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Fransız basınında çıkan haberlere göre, söz konusu komisyonun başına Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu Başkanı Jean-Marc Burguburu getirilecek ve bu kişi raporunu aralık ayının sonunda Castex'e teslim edecek.

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Mecliste kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Mecliste oylanacak.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone"nin yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Fransa'da sarı yeleklilerle güvenlik yasa tasarısı karşıtlarının gösterilerinde olaylar çıktı
Fransa'da sarı yeleklilerle güvenlik yasa tasarısı karşıtlarının gösterilerinde olaylar çıktı
Fransa'da sarı yeleklilerle, güvenlik yasa tasarısı karşıtları gösteri düzenledi
Fransa'da sarı yeleklilerle, güvenlik yasa tasarısı karşıtları gösteri düzenledi
Fransa'da 'güvenlik tasarısı' protestosuna polis müdahalesi
Fransa'da "güvenlik tasarısı" protestosuna polis müdahalesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Osman Kavala Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Berk Oktay Şevval Sam Demet Akbağ
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarının 24. maddesi için bağımsız komisyon kurulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 02:06:00. #1.14#
title