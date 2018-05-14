Fransa'da Survivor Yarışması Taciz Skandalı Yüzünden Yayından Kaldırıldı
'Koh Lanta' adlı yarışmadaki genç kız Candide Renard'ın başka bir yarışmacının tacizine uğradığı iddiası programın yayından kaldırılmasına neden oldu.
Fransa'da Survivor formatında bir adada iki takımın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği 'Koh Lanta' adlı yarışmadaki genç kız Candide Renard'ın, başka bir yarışmacı tarafından cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Bunun üzerine program yayından kaldırıldı.
BABASI DAVA AÇACAK
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Candide Renard'ın futbol antrenörü olan babası Herve Renard, dava açacaklarını söyledi.
İDDİALARI KESİN DİLLE REDDETTİ
'Koh Lanta' yarışmasında 21 yaşındaki Renard'ı taciz ettiği ileri sürülen yarışmacı, iddiaları reddetti ve henüz Fransa'ya dönmedi.
YORUMLAR (12)
-
Tr ye ahlaksızlığı yaymak ile memur kılınmıştır acun yoksa bir muhabir böle servet yapacak ha. Ulan bir besli mahvettin acun o paraları burda ye sora da ateşin tadına bakacanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
BosCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Cok guzel yha ay ohCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
acun neden adada barakaları ayırdı sanıyorsunuz şeytan doldurur vallaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
GereksizlerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır