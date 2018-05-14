Fransa'da Survivor Yarışması Taciz Skandalı Yüzünden Yayından Kaldırıldı

Fransa'da Survivor formatında bir adada iki takımın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği 'Koh Lanta' adlı yarışmadaki genç kız Candide Renard'ın, başka bir yarışmacı tarafından cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Bunun üzerine program yayından kaldırıldı.

BABASI DAVA AÇACAK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Candide Renard'ın futbol antrenörü olan babası Herve Renard, dava açacaklarını söyledi.

Candide Renard ile babası Herve Renard...

İDDİALARI KESİN DİLLE REDDETTİ

'Koh Lanta' yarışmasında 21 yaşındaki Renard'ı taciz ettiği ileri sürülen yarışmacı, iddiaları reddetti ve henüz Fransa'ya dönmedi.