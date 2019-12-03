Fransa'da şüpheli araç alarmı
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Fransa'da şüpheli araç alarmı

Fransa'nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.

03.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:39
Fransa'da şüpheli araç alarmı

'nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.

Fransa'nın Lille şehrinde bulunan Rue de l'Hopital-Militaire hastanesinin yakınındaki araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle hastane çevresinin boşaltıldığı belirtildi. Polis, aldığı ihbar sonucu başlattığı operasyon kapsamında araçta 2 küçük ve 1 büyük gaz bombası kapsülleri, batarya kabloları, küçük inşaat kabloları bulunduğu belirtildi.

Polisin şüpheli araca ilişkin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA
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