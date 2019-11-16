Fransa'da son 6 yıl içinde 900 otomobili ateşe veren saldırgan yakalandı

16.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:03

Fransa'nın doğusundaki Bas-Rhin bölgesinde, son 6 yıl içinde yaklaşık 900 otomobili ateşe veren veya tahrip eden saldırgan yakalandı.



Gözaltında suçlarını itiraf eden 33 yaşındaki zanlının, 2013 yılından bu yana kundakladığı veya tahrip ettiği araçlara verdiği zararın 8,5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle