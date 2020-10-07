Fransa salgının başından bu yana kaydedilen günlük vaka sayısında 18 bin 746 kişiyle rekor kırdı
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Fransa salgının başından bu yana kaydedilen günlük vaka sayısında 18 bin 746 kişiyle rekor kırdı

07.10.2020 21:50 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:23

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 653 bin 509'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 99 bin 793 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 445 olduğu aktarıldı.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI 9,1

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.

3 EKİM'DE DE REKOR KIRILMIŞTI

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fransa salgının başından bu yana kaydedilen günlük vaka sayısında 18 bin 746 kişiyle rekor kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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