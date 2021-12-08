Fransa'da savcılık, dün Charles-de-Gaulle Havaalanı'nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest...
Fransa'da savcılık, dün Charles-de-Gaulle Havaalanı'nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.
Fransa'da savcılık, dün Charles-de-Gaulle Havaalanı'nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. - PARİS
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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