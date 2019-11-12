Fransa'da sahile kokain vurmaya devam ediyor: Uyuşturucu avcısı bir genç gözaltında

12.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:16

Fransa'da son bir ayda kıyıya vuran yaklaşık 1 ton saf kokain ele geçirildi. Kokain akışı devam ederken 5 kilo uyuşturucuyla sahilde yakalanan 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.



Şüpehli, "uyuşturucu madde bulundurma ve taşıma" suçlarından Fransız jandarması tarafından gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan genç, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Euronews.com'da Görüntüle