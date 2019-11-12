Fransa'da sahile kokain vurmaya devam ediyor: Uyuşturucu avcısı bir genç gözaltında
Fransa’nin sahil kenti Lacanau yakınlarında 17 yaşındaki bir genç toplam 5 kiloluk saf kokain ile yakalandı. Ancak şüpheli, plastik paketler içinde sarılmış kokaini sahilde buldu. 17 yaşındaki genç "uyuşturucu maddesi bulundurulma ve taşınma” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası alabilir
Fransa'da son bir ayda kıyıya vuran yaklaşık 1 ton saf kokain ele geçirildi. Kokain akışı devam ederken 5 kilo uyuşturucuyla sahilde yakalanan 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.
Şüpehli, "uyuşturucu madde bulundurma ve taşıma" suçlarından Fransız jandarması tarafından gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan genç, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Euronews.com'da Görüntüle