Fransa'da sahile kokain vurmaya devam ediyor: Uyuşturucu avcısı bir genç gözaltında
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Fransa'da sahile kokain vurmaya devam ediyor: Uyuşturucu avcısı bir genç gözaltında

Fransa’nin sahil kenti Lacanau yakınlarında 17 yaşındaki bir genç toplam 5 kiloluk saf kokain ile yakalandı. Ancak şüpheli, plastik paketler içinde sarılmış kokaini sahilde buldu. 17 yaşındaki genç "uyuşturucu maddesi bulundurulma ve taşınma” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası alabilir

12.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:16
Fransa'da sahile kokain vurmaya devam ediyor: Uyuşturucu avcısı bir genç gözaltında

'da son bir ayda kıyıya vuran yaklaşık 1 ton saf kokain ele geçirildi. Kokain akışı devam ederken 5 kilo uyuşturucuyla sahilde yakalanan 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.


Şüpehli, "uyuşturucu madde bulundurma ve taşıma" suçlarından Fransız jandarması tarafından gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan genç, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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