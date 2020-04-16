Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı ise son 24 saatte 16 bin 464 artarak 164 bin 327'ye ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa'da ölü sayısı giderek artıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye ulaştı.

VAKA SAYISI 164 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 16 bin 464 artarak 164 bin 327'ye ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 305 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, salgının başından bu yana hastanelerde bulunanların sayısının ikinci kez gerilediğini vurguladı.

HASTALIĞI ATLATAN KİŞİ SAYISI İSE 333 BİN 817'YE ÇIKTI

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1812 artarak 32 bin 812'ye çıktığını belirtti.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 753 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Salomon, ölenlerin sayısının hastanelerde 11 bin 60'a, yaşlı bakımevlerinde 6 bin 860'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 17 bin 920 olduğunu kaydetti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 22 BİNİ AŞTI

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alan İtalya'da ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

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