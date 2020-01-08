Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde
Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy "dinleme davasında" 5-22 Ekim’de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin
Fransa'da ilk kez Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan biri yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.
Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "dinleme davasında" 5-22 Ekim tarihlerinde yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğunu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin. Euronews.com'da Görüntüle