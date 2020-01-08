Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde
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Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde

Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy "dinleme davasında" 5-22 Ekim’de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin

08.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34
Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde

Fransa'da ilk kez koltuğuna oturan biri yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.


Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı 'nin "dinleme davasında" 5-22 Ekim tarihlerinde yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğunu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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