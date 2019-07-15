Fransa'da hemzemin geçitte feci kaza: Anne ve 3 çocuğu öldü
– Fransa'da bir tren, otomobile çarptı.
– Fransa'da bir tren, otomobile çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
- Fransa
Kaza, Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Reims şehrinde meydana geldi. Epernay-Reims seferi yapan tren, Avenay Val-d'Or geçidinde bir otomobile çarptı. Hemzemin geçitte yaşanan çarpışma sonucunda otomobilde bulunan bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybederken, trende bulunan 20 yolcudan 4'ü hafif yaralandı.
Reims Savcılığı, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.
- Fransa
Kaynak: DHA
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