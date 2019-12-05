Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (6)
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Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (6)

Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atması Yanan aracı söndürme çalışmaları PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.

05.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:39
Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (6)

sokaklarında ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar

Polisin göz yaşartıcı gaz atması

Yanan aracı söndürme çalışmaları

PARİS - 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (6)
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