Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (6)
Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atması Yanan aracı söndürme çalışmaları PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.
05.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:39
Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar
Polisin göz yaşartıcı gaz atması
Yanan aracı söndürme çalışmaları
PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Kaynak: AA