Fransa'da Ermeni protestocular otoyolu kapatarak, işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı
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Fransa'da Ermeni protestocular otoyolu kapatarak, işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı

28.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:49
Fransa'da Ermeni protestocular otoyolu kapatarak, işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı.

Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Protestocular 1'i ağır 4 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

Jandarma da çıkan olayda 1 kişinin yaralandığını aktardı.

Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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