Fransa'da dernekler Cumhurbaşkanı Macron'a rağmen ocak ayını 'içkisiz ay' ilan etti
Fransa'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayının 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.
05.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:28
Fransa'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayını 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.
Yaklaşık 20 derneğin çağrısına, alkol bağımlılığıyla mücadelede uzman doktorlar da destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com