Fransa'da Covid-19 salgınına rağmen parkta Pokemon Go avlayan adama 135 euro para cezası verildi
Fransa'nın kuzeybatısındaki Plouigneau kentinde karantina uygulamasına rağmen dışarıda Pokemon Go oynarken yakalanan bir adam, 135 euroluk para cezasına çarptırıldı.
29.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:44
Fransa'nın kuzeybatısındaki Plouigneau kentinde karantina uygulamasına rağmen dışarıda Pokemon Go oynarken yakalanan bir adam, 135 euroluk para cezasına çarptırıldı.
Jandarma cumartesi günü, Fransa'da 17 Mart'ta başlayan zaruri haller dışında "evden çıkmama" uygulamasını delen 35 yaşındaki adamın parkta Pokemon avladığını tespit etti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com