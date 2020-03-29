Fransa'da Covid-19 salgınına rağmen parkta Pokemon Go avlayan adama 135 euro para cezası verildi Fransa'nın kuzeybatısındaki Plouigneau kentinde karantina uygulamasına rağmen dışarıda Pokemon Go oynarken yakalanan bir adam, 135 euroluk para cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın kuzeybatısındaki Plouigneau kentinde karantina uygulamasına rağmen dışarıda Pokemon Go oynarken yakalanan bir adam, 135 euroluk para cezasına çarptırıldı. Jandarma cumartesi günü, Fransa'da 17 Mart'ta başlayan zaruri haller dışında "evden çıkmama" uygulamasını delen 35 yaşındaki adamın parkta Pokemon avladığını tespit etti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com