Fransa'da camiye domuz kafası bırakıldı
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Fransa'da camiye domuz kafası bırakıldı

02.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:08
Fransa'da camiye domuz kafası bırakıldı

Fransa'nın Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı.

Fransa'nın Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı.

Compiegne'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi.

Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikayette bulunulduğu aktarıldı.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açılamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Fransa'nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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