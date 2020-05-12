Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
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Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında dün açılan AVM'lerin kapılarında uzun kuyruklar oluşurken benzer görüntüler Fransa'da da kaydedildi.

Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
12.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:32

Ülkeler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da günlük hayatın olağan şekilde devam etmesi için adımlarını atıyor. Bu adımlarda istenmeyen görüntüler ise oluşabiliyor.

FRANSA'DA DA MAĞAZA KUYRUKLARI OLUŞTU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransa'da AVM içinde bulunan bir mağaza kapılarını açtıktan sonra yoğun bir müşteri girişiyle karşılaşıyor.

Müşteriler, içeri girmek için kapıda sıra olurken sosyal mesafe kuralını ise hiçe sayıyor. Bu görüntüler, dün Türkiye'de AVM'lerin açılması sonucu oluşan manzarayı akıllara getirdi.

MAĞAZALAR DÜN AÇILDI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının yanı sıra bazı restoran ve mağazalar da gerekli önlemleri alarak açıldı.

Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu

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