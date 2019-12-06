Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu
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Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu

Arkeologlar geçtiğimiz yaz Amiens'teki tarih öncesi sit alanı Renancourt'da topraktan çıkarılan 23 bin yaşında ve 4 santimetre uzunluğundaki Venüs heykelciğini çarşamba günü halka tanıttı.

06.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:43
Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu

Fransız arkeologlar, başkent 'in kuzeyindeki Amiens şehrinde 23 bin yıllık Venüs heykelciğini çok iyi korunmuş halde buldu. Konunun uzmanları, Paleolitik Çağ sonu toplumuna ışık tutan kadın figürünün tarih kitaplarına girecek kadar değerli olduğunu düşünüyor.


Arkeologlar geçtiğimiz yaz Amiens'teki tarih öncesi sit alanı Renancourt'da topraktan çıkarılan 23 bin yaşında ve 4 santimetre uzunluğundaki Venüs heykelciğini çarşamba günü halka tanıttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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