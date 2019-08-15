Fransa'da aşırı sıcaklar, Notre Dame Katedrali'nin çökme riskini artırıyor

Fransa'da aşırı sıcaklar, Notre Dame Katedrali'nin çökme riskini artırıyor

Fransa Kültür Bakanlığı, 15 Nisan’da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan Notre Dame Katedrali’nin, aşırı sıcaklar yüzünden çökme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

15.08.2019 11:17
Fransa'da aşırı sıcaklar, Notre Dame Katedrali'nin çökme riskini artırıyor

Fransa Kültür Bakanlığı, 15 Nisan'da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan Notre Dame Katedrali'nin, aşırı sıcaklar yüzünden çökme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar yüzünden Notre Dame Katedrali'nin taşlarının düştüğü görüldü" denilerek, tarihi yapının çökme riskinin sürdüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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