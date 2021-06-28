Fransa'da aşırı sağ bölgesel seçimlerde zafer kazanamadı
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Fransa'da aşırı sağ bölgesel seçimlerde zafer kazanamadı

Fransa'da aşırı sağ bölgesel seçimlerde zafer kazanamadı
BBC - Haberler | Dünya

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe, ilk bölgesel seçim zaferini elde etme yarışında yenilgiye uğradı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe, ilk bölgesel seçim zaferini elde etme yarışında yenilgiye uğradı.

Provence-Alpes-Côte d'Azur'da yapılan seçim, Marine Le Pen liderliğindeki partinin kazanmayı hedeflediği bir oylamaydı.

Ancak sandık çıkış anketlerine göre, partinin favori gösterilen adayı Thierry Mariani oyların sadece yüzde 43'ünü almayı başarabildi ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler'e karşı kaybetti.

Katılım oranının rekor düzeyde düşük, yüzde 30'un altında olduğu oylama Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için de hayalkırıklığı oldu.

Macron'un merkezdeki partisi La République En Marche (LREM), herhangi bir bölgede çoğunluğu elde edemedi. Parti, geçen hafta yapılan ilk tur seçimlerde de kötü bir performans sergilemişti.

Bu, Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin katıldığı ilk bölgesel seçimdi. Parti, 2015'teki bir önceki bölgesel seçimlerde henüz kurulmamıştı.

Seçimlerden alınan ilk sonuçlara göre ikinci turda geleneksel merkez sağ partiler ve sol çeşitli yerlerde kazandı.

Calais civarındaki Hauts-de-France bölgesi de, Le Pen'in partisinin kazanması olası yerlerden biri olarak görülüyordu, ancak muhafazakâr Xavier Bertrand kazandı.

Bertrand, seçimden sonra taraftarlarına yaptığı konuşmada, "Aşırı sağı durdurduk ve keskin bir şekilde geriye attık" dedi.

Le Pen ise, rakiplerini kendisini ve partisini iktidardan uzak tutmak için "doğal olmayan ittifaklar" kurmakla suçladı.

Marine Le Pen "Fransızlar'a bölgesel yönetimleri idare etme kapasitemizi göstermemizi önlemek için ellerinden geleni yaptılar" dedi.

BBC
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