Fransa'da 5 yıl önce ölen adamın cesedi evinde 'mumyalanmış' halde bulundu
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Fransa'da 5 yıl önce ölen adamın cesedi evinde 'mumyalanmış' halde bulundu

Fransa'nın Nimes kentinde 72 yaşında bir adam, ölümünden 5 yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu.Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu.

03.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:38
Fransa'da 5 yıl önce ölen adamın cesedi evinde 'mumyalanmış' halde bulundu

'nın Nimes kentinde 72 yaşında bir adam, ölümünden 5 yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu.


Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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