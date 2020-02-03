Fransa'da 5 yıl önce ölen adamın cesedi evinde 'mumyalanmış' halde bulundu
Fransa'nın Nimes kentinde 72 yaşında bir adam, ölümünden 5 yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu.Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu.
03.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:38
Fransa'nın Nimes kentinde 72 yaşında bir adam, ölümünden 5 yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu.
Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com