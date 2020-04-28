Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
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Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi

Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği 4'üncü ülke konumunda bulunan Fransa'da, salgın nedeniyle son 24 saatte 367 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
28.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:24

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen 4'üncü ülke olan Fransa'da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ölüm sayıları açıklandı. Buna göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1520 artışla 197 bin 589'a ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 387'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 484 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1373 artarak 46 bin 886'ya çıktı. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 367 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 14 bin 810'a ve yaşlı bakımevlerinde 8 bin 850'ya yükseldi. Böylece toplam can kaybı 23 bin 660 oldu.

ÖLÜ SAYISINDA DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 20 gündür düşmeye devam ediyor. Fransa'da nisanın başında ölü sayısında pik yaşandığı belirtildi.Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İNGİLTERE VE İTALYA'DA BİR GÜNDE 968 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan,İngiltere ve İtalya'da da son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi. İtalya'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359'a yükseldi.

Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi

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