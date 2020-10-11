Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü
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Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü

11.10.2020 07:43 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:04

Fransa'da motorlu microlight uçağı ile turist uçağı havadayken çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Indre-et Loire bölgesinde bulunan Loches kentinde meydana gelen kazada, microlight ile turist uçağı havadayken çarpıştı. Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetti.

Çarpışan iki uçağın enkazı bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını belirtti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü
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