Fransa'da 18 Haziran direniş çağrısının 81. yıl dönümü
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Fransa'da 18 Haziran direniş çağrısının 81. yıl dönümü

Fransa'da 18 Haziran direniş çağrısının 81. yıl dönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı General de Gaulle'ün 18 Haziran 1940 tarihinde yaptığı direniş çağrısının 81. yıl dönümünde askeri tören düzenlendi.

Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı General de Gaulle'ün 18 Haziran 1940 tarihinde yaptığı direniş çağrısının 81. yıl dönümünde askeri tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

Fransa'da General Charles de Gaulle'ün 18 Haziran 1940 tarihinde yaptığı Alman işgaline karşı direniş çağrısının 81. yıl dönümü kapsamında geleneksel askeri tören gerçekleştirildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu tarafından Fransa'da direniş savaşçılarının ve rehinelerin infazının ana yeri olan Paris yakınlarındaki Mont Valerien anıtında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Jean Castex ile diğer yetkililer katıldı. Törende ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1939-1945 Savaş Nişanı, Kurtuluş Yoldaşları Nişanı ve Direniş Madalyası ile ödüllendirilen 101 yaşındaki Hubert Germain ve Normandiya çıkarmalarına katılan 177 Fransız arasında hayatta kalan son isim olan Leon Gautier de hazır bulundu.

17 Haziran 1940'ta Londra'ya gelişinin ertesi günü Charles de Gaulle, BBC radyosuna yaptığı konuşmada Fransız askerlerini, mühendisleri ve işçileri, Mareşal Petain'in talep ettiği ateşkese rağmen Nazi Almanyası'na karşı mücadeleyi sürdürmek için kendisine katılmaya çağırdı.

Almanların, Fransa'nın yüzde 60'ını işgal ettiği bir dönemde 18 Haziran'da yapılan söz konusu direniş çağrısı, Fransız Direnişi'nin sembolü haline gelirken, ülke tarihindeki en önemli konuşmalardan biri olarak kabul edilmektedir. - PARİS

Fransa'da 18 Haziran direniş çağrısının 81. yıl dönümü
Fransa'da 18 Haziran direniş çağrısının 81. yıl dönümü
Fransa'da 18 Haziran direniş çağrısının 81. yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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