Fransa'da 15 araç kundaklandı 6 çocuk gözaltına alındı
Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındıFransa, (DHA)- Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı.
Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı
Fransa, (DHA)- Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler içerisinde kaldığı ve hurdaya döndüğü görüldü. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Yerel medya, son 3 günde Fransa'da 200 aracın kundaklandığını duyurdu.