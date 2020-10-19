Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi karantinaya girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, temas ettiği kişilerden birinin 15 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı. Brigitte Macron'un herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı