Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul'u ziyaret etti
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul'u ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul'u ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Musul kentindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Musul kentindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'a gelmişti. Bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gelen Macron, yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından sabah saatlerinde 3 yıl terör örgütü DEAŞ'ın hakimiyeti altında kalan Musul'u ziyaret etti. Musul'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Hristiyan din adamalarıyla bir araya gelen Macron, ülkesinin Musul'da konsolosluk açmak istediğini söyledi. Macron, "Musul'da okul açmak için 60 milyon dolar para ayrıldı. Fransa eğitim alanında etkili bir ülke, burada bir konsolosluk ile bir okul açmak çok önemli" şeklinde konuştu.

Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı elde ettiği zafere değinen Macron, "İlk başta Iraklılar kendi topraklarını savundular daha sonra ulusal toplum devreye girdi, Fransa bu savaşta önemli rol oynadı" dedi.

Musul'un imarı için birçok projelerinin olduğunu altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, "Musul'daki kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle göçmenler evlerine geri dönmek istemiyor. Irak hükümeti ile bunu görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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