Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan küstah sözler: Erdoğan'dan hesap vermesini isteyeceğim

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden sonra açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Macron, "Bir kaç gün içinde Erdoğan'ı arayacağım ve MİNSK grubu üyesi olduğumuz için sorumluluğumuz gereği kendisinden hesap vermesini isteyeceğim" dedi.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden sonra açıklama yaptı. Ermenistan'ın, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalara değinen Macron, "Erdoğan'la ilerleyen günlerde görüşeceğiz. MİNSK grubunun eş başkanı olarak bu konuda hesap sormak bizim, yani Fransa'nın sorumluluğunda. Putin'le gerçekleşen ve ülke olarak sonuçlarını açıkladığımız görüşmeyi de eklemek istiyorum. Bu bilgileri de paylaştık. İnanıyorum ki Rus tarafı da bizimle aynı görüşleri paylaşıyor. Bence bölgede terörist militanların savaşması Rusya ve bölge için de oldukça tehlikeli. Bu noktada en önemlisi mevcut problemlerin mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için Türkiye ile gerçekleşecek görüşmelerdir, çünkü onlar Karabağ konusunu etkiliyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

MİNSK GRUBU NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan birliktir.

AGİT Minsk Süreci, 24 Mart 1992 tarihinde Helsinki'de toplanan AGİT Konseyi, konsey başkanından Karabağ sorununun bir an önce sonuçlandırılabilmesi için çözüm yolu sunmasıyla başlamış oldu. Bu amaçla Minsk şehrinde bir konferans toplantısı yapılması talep edildiyse de bu 2009 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmemiştir.

AGİT MİSNK GRUBU ÜYELERİ VE EŞ BAŞKANLARI

6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte'de yapılan toplantıda, Minsk Süreci için eş başkanlık kurumlarının oluşturulmasına karar verilerek bu eş başkanların da ABD, Fransa ve Rusya'dan oluşmasına kanaat getirildi. Bu eş başkanlar sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu'na bildirmekler yükümlüdürler. ABD, Fransa ve Rusya'dan eş başkanlara ek olarak, AGİT Minsk Grubu'nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadırlar.