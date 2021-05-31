Emmanuel Macron: Casusluk konusuyla ilgili çıkan haberler nedeniyle ABD'den açıklama bekliyoruz
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Emmanuel Macron: Casusluk konusuyla ilgili çıkan haberler nedeniyle ABD'den açıklama bekliyoruz

Emmanuel Macron: Casusluk konusuyla ilgili çıkan haberler nedeniyle ABD'den açıklama bekliyoruz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair çıkan haberler nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair çıkan haberler nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Emmanuel Macron: Casusluk konusuyla ilgili çıkan haberler nedeniyle ABD'den açıklama bekliyoruz - Haberler
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