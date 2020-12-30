Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan dört çocuk annesi Yasemin Çetindağ, 8 yıldır birlikte yaşadığı ve kısa bir süre önce ilişkisine son verdiği Savaş Özyanık tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Savaş Özyanık cesedi büyük bir sandığa yerleştirerek bir arkadaşının yardımıyla ormanlık alana gömdü.

Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Yasemin Çetindağ (25) kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ'a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık'ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ'ın evine gitti.

CESEDİ SANDIĞA KOYUP ORMANA GÖTÜRDÜ

Hürriyet'in haberine göre; çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ'ı önce dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ'ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü. Çetindağ'a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

İNKAR ETTİ

Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık'ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı. Başta Çetindağ'ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık'ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor.