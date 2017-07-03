Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) üçüncü etabını, Bora-Hansgrohe takımının Slovak sporcusu Peter Sagan kazandı.



104. Fransa Bisiklet Turu'nun Belçika'nın Verviers ile Fransa'nın Longwy kentleri arasındaki 212,5 kilometrelik parkurda düzenlenen üçüncü etabında, 5 saat 7 dakika 19 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Sagan birinciliği elde etti.



Üçüncü etapta Sunweb takımından Avustralyalı Michael Matthews ikinci, Quick-Step Floors ekibinden İrlandalı Daniel Martin ise üçüncü sırayı aldı.



İlk etapta galibiyete ulaşarak sarı mayoyu giyen Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.



Turun 4. etabı, Lüksemburg'un Mondorf-les-Bains ile Fransa'nın Vittel yerel idareleri arasındaki 207,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.



Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.