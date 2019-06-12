Fransa Başbakanı Philippe güvenoyu aldı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, iktidardaki partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) geçen ay düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yaşadığı oy kaybı nedeniyle kendisinin isteği üzerine yapılan oylamada, Ulusal Meclisten güvenoyu aldı.

Ulusal Meclisteki güven oylamasında Başbakan Philippe, 363 milletvekilinin desteğini aldı. Toplam 573 milletvekilinin katıldığı oylamada 163 ret ve 47 çekimser oyu kullanıldı.

Başbakan Philippe, oylamadan önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 25 Nisan'da sarı yeleklilerin taleplerine yanıt vermek için açıkladığı önlemlere ilişkin konuşma yaptı.

Resmi kurumların reformuna yönelik bu yıl yapılması planlanan çalışmaların 2020'ye ertelenebileceğini ifade eden Philippe, iklim değişikliği konusunda atılması gereken adımları belirlemek için kurulan komisyonunun gelecek yılın başında bir rapor açıklayacağını belirtti.

Philippe, bu konuda referandumun da düzenlenebileceğini söyledi.

Vatandaşların yıllık ödediği kira vergisini gelecek yıl iptal edileceğini belirten Philippe, alt gelirli insanların ödemesi gereken gelir vergisinde yaklaşık 350 avro, orta gelirli insanların gelir vergisinde ise yaklaşık 180 avro indirim yapacaklarını açıkladı.

Ülkesinin mülteci ve göçmen politikasına değinen Philippe, iltica hakkına sahip kişileri ülkede daha iyi koşullarda ağırlamak istediklerini ancak iltica hakkını istismar edenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Philippe, Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi için gelecek aylarda bir çalışmanın yapılacağını kaydetti.

Ülkenin mülteci politikasına ilişkin yılda bir kez ülke çapında müzakere toplantısının düzenleneceğini, bu toplantının ilkinin eylül ayında yapılacağını aktaran Philippe, imamların da Fransa'da eğitim alması ve Fransızcayı bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Philippe, ülkedeki İslami kurumların finansmanı konusunda şeffaflığı sağlamak adına hükümetin bir yasa çıkarabileceğini belirtti.

Başbakan Philippe, partisi LREM'in geçen ay düzenlenen AP seçimlerini aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisine (RN) karşı kazanamaması nedeniyle güvenoyu yapılmasını istemişti.

Kaynak: AA