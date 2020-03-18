Fransa Başbakanı Philippe: 'Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz'
Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı
18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:34
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz" dedi.
Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com