Fransa Başbakanı Philippe: 'Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz' Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz" dedi.

Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com