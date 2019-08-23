Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı

Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı

Fransa’da Paris Savcılığı ABD’de cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein de hakkında "çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmanın asıl amacı Fransa'da muhtemel suç ortakları ve mağdurları tespit etmek. Epstein sıklıkla Fransa'ya gelip gidiyordu

23.08.2019 20:15
Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı

Fransa'da Paris Savcılığı ABD'de cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein hakkında "çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlattı.


Soruşturmanın asıl amacı Fransa'da muhtemel suç ortakları ve mağdurları tespit etmek. ABD'de başlatılan soruşturmada Epstein'in Paris'te dairesinin olduğu ve sıklıkla Fransa'ya gittiği ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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