Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı

23.08.2019 20:15

Fransa'da Paris Savcılığı ABD'de cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein hakkında "çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlattı.



Soruşturmanın asıl amacı Fransa'da muhtemel suç ortakları ve mağdurları tespit etmek. ABD'de başlatılan soruşturmada Epstein'in Paris'te dairesinin olduğu ve sıklıkla Fransa'ya gittiği ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle