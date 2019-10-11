Fransa: AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar görüşülecek

Fransa: AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar görüşülecek

Fransa’nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta düzenlenecek AB zirvesinde Türkiye’ye yönelik yatırımların görüşüleceğini söyledi.

11.10.2019 11:21
Fransa: AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar görüşülecek

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta düzenlenecek AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yatırımların masaya yatırılacağını söyledi.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonla ilgili Fransız basınına konuşan Amelie de Montchalin, "Bu konu gelecek hafta AB Konseyi'nde görüşülecek. " dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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