Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.
Castaner, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle