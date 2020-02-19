Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek
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Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.

19.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:05
Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.


Castaner, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda , Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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