Fransa: 15 yıl önce kapatılan madenin çevresinde yaşayan 38 çocukta yüksek dozda arseniğe rastlandı
Fransa'nın Aude Vadisi'nde 15 yıl önce kapatılan arsenik madeninin çevresinde yaşayan 38 çocuğun vücudunda yüksek dozda arseniğe rastlandı.
Fransa'nın güneyindeki Aude Vadisi'nde 15 yıl önce kapatılan arsenik madeni yakınlarında yaşayan 38 çocuğun vücudunda yüksek dozda arseniğe rastlandı.
Temmuz ayında karşılaşılan 3 vaka üzerine Montpellier Sağlık Departmanı'nın bölgede başlattığı taramada 11 yaşından küçük 103 çocuk teste alındı. Yapılan analizlerde 38 çocuğun kanında sınır kabul edilen 10 mikrogram seviyesinin üzerinde arsenik tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle