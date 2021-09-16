Frankfurt nerede, haritadaki yeri neresi, hangi ülkede? Eintracht Frankfurt hangi ülkenin takımı? E. Frankfurt Almanya Ligi'nde mi, Bundesliga'da mı?

Frankfurt nerede? Frankfurt haritadaki yeri neresi? Frankfurt hangi ülkede? Frankfurt hangi ülkenin takımıdır?

FRANKFURT NEREDE?

Frankfurt am Main (anlamı: "Main üzerindeki Frankfurt"), Main nehri kıyısında kurulmuş olan, 730.000'den fazla nüfusuyla Hessen eyaletinin en büyük, Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın beşinci büyük şehridir.

Ortaçağ'dan beri Frankfurt, Almanya'nın en önemli kent merkezlerinden biri olmuştur. 794 yılında ilk kez belgelerde değinilen Yüksek Orta Çağ'dan itibaren bağımsız bir imparator şehridir ve 1806'ya kadar seçim ve 1562'den beri Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun taçlandırma şehridir. 1816'dan 1866'ya kadar Alman Birliği'ne ve 1848-1849 yılları arasında ilk bağımsız seçilmiş Alman Parlamentosu'na ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde Frankfurt sadece Almanya değil, Avrupa çapında da önemli bir finans, fuar ve hizmet merkezidir ve Alpha World Cities olarak adlandırılan tek Alman büyükşehridir. Şehir, Avrupa Merkez Bankası'na, Almanya Merkez Bankası'na, Frankfurt Borsası'na ve Frankfurt Fuarı'na ev sahipliği yapmaktadır. Merkezi konumu sayesinde Frankfurt Havaalanı'na, Merkez Gar'a, Frankfurt kesişim noktasına ve dünya çapında en yoğun otoyol ağına sahip olmasıyla Avrupa'nın en önemli trafik düğüm noktalarından biridir. Frankfurt ilk kez 1875 yılında 100.000'in ve 1928'de ilk kez 500.000'in üzerinde bir nüfusa ulaşmıştır. Bugün dar şehir alanında aşağı yukarı 1,8 milyon, Rhein-Main bölgesinin tümünde ise 6 milyon kişi ikamet etmektedir. Frankfurt'un bir özelliği ise Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerine sahip olmasıdır. Gökdelenlerin çoğu bankalara aittir. En yükseği Commerzbank Tower olan bu binaların çoğu son 20 sene içinde yapılmıştır.

Frankfurt Haritadaki Yeri:

Frankfurt Almanya'da yer almaktadır. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EİNTRACHT FRANKFURT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Eintracht Frankfurt Fußball A.G., Almanya'nın Frankfurt şehrinde kurulmuş spor kulübüdür. Takımın hem Almanya'da, hem de Avrupa'da aralıklarla da olsa birçok başarısı mevcuttur.

Kulüp iç saha maçlarını 51.500 seyirci kapasiteli Waldstadion'da yapmaktadır. Bu stadyum yapılan sponsorluk sözleşmesi ile adını Commerzbank-Arena olarak değiştirmiştir. Alman futbolunun en önemli kulüplerinden olan Eintracht Frankfurt, Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın da kurucu üyesidir. 1959'da lig şampiyonu olan ve 1991-92 sezonunda şampiyonluğu son hafta Stuttgart'a kaptıran takım ondan sonra gücünü kaybetmeye başlamış ve 1995-96, 2000-01, 2003-04 ve 2010-11 sezonlarında 2. Lige düşmüştür. Daha sonra yeniden Bundesliga'ya yeniden yükselen Frankfurt, 2017 yılında Almanya Kupası finalinde Dortmund'a kupayı kaptırmış, 2018 yılında finalde Bayern'i yenerek yıllar sonra kupayla tanışmıştır. 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselmiş, yarı finalde Chelsea'ye penaltı atışlarıyla elenmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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