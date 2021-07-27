Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
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Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı

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Fox TV gündüz kuşağında Sofrada programını sunan Zuhal Topal'la yollarını ayırdı. Ünlü sunucunun yüksek zam talebi sonrası kanal yönetiminin Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshettiği konuşuluyor.

Yarışma tutkunlarının hafta içi her gün ilgiyle takip ettiği Zuhal Topal'la Sofrada programıyla ilgili Fox TV'den sürpriz bir karar çıktı.

Fox TV, gündüz kuşağının sevilen yapımlarından Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi. Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu konuşuluyor.

3 YILDIR FOX TV EKRANLARINDAYDI

27 Ağustos 2018'den bu yana Zuhal Topal'ın sunduğu Zuhal Topal'la Sofrada programı, Haziran 2021'de 625. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

KIBRIS'TA TATİL YAPIYOR

Şu sıralar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil yapan Zuhal Topal'ın yeni sezonda hangi kanalda boy göstereceği merak konusu oldu.

Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 yılında, İstanbul'da doğan Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.

Fox TV, Zuhal Topal ile yollarını ayırdı

2003 yılında Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur. 27 Ağustos 2018 tarihinde FOX'da yayımlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Sofrada isimli yemek yarışmasını sunuyordu.

Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
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