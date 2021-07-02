Fox TV'nin yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu

CNN Türk'te istihbarat şef yardımcısı olarak görev yapan ünlü muhabir Fulya Öztürk'ün Fox TV'ye transfer olmasının ardından hangi programı sunacağı merak konusu olmuştu. Fox TV'nin bugün yayınlanan tanıtım filminde Öztürk, "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla 12 Temmuz Pazartesi günü seyircilerin karşısına çıkacak.