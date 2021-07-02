Fox TV'nin yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu
CNN Türk'te istihbarat şef yardımcısı olarak görev yapan ünlü muhabir Fulya Öztürk'ün Fox TV'ye transfer olmasının ardından hangi programı sunacağı merak konusu olmuştu. Fox TV'nin bugün yayınlanan tanıtım filminde Öztürk, "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla 12 Temmuz Pazartesi günü seyircilerin karşısına çıkacak.
CNN Türk'ün sevilen muhabiri Fulya Öztürk'ün Fox TV'ye transfer olmasından sonra hangi programı sunacağı merak konusu oldu. Fox TV'nin yayınladığı tanıtım videosunda yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programla ilgili tüm detayları verdi.
12 TEMMUZ'DA SEYİRCİ KARŞISINDA
Yapımını Karga Film, yapımcılığını Erhan Öz'ün, içerik uygulayıcılığını Kebriye Koç'un ve genel koordinatörlüğünü Gökhan Bektaş'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Seda Cam Ülgen'in oturduğu "Fulya ile Umudun Olsun", 12 Temmuz Pazartesi günü Fox TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.