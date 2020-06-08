Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
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Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

FOX TV'nin yeni romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış dizisinin ilk fragmanına öpüşme sahnesi damga vurdu. Bay Yanlış'ın ilk bölümü 26 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek.

08.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:45

FOX TV'nin yeni romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanında Özgür ile Ezgi'nin öpüşme ve duş sahnesi dikkat çekti. Bay Yanlış, 26 Haziran Cuma akşamı FOX TV'de ekran yolculuğuna başlayacak.

Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

CAN YAMAN "ÖZGÜR", ÖZGE GÜREL "EZGİ" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

"Bay Yanlış" dizisinde Can Yaman, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibi Özgür'ü canlandıracak. Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi karakterine hayat verecek.

Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

BAY YANLIŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.

FOX TV'nin yeni romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

FOX TV'nin yeni romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
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