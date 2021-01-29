FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır
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FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır

29.01.2021 15:48 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:40

FOX Haber'in İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaptığı haber gündem yarattı. Çiftçilere tarımsal destek sağlanmadığına yönelik haberde konuşan çiftçiyle röportaj yapan A Haber ise FOX'un yaptığı haberin yalan olduğunu öne sürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu haberle ilgili FOX TV'ye tepki gösterip "Ayıptır, günahtır! Yapmayın" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan FOX Haber, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığını iddia etti.

FOX HABER: 2020 DESTEKLERİNDEN FAYDALANAMADILAR

"Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşan çiftçi Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" dedi.

FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır

YETKİLİLER ÇİFTÇİYLE GÖRÜŞTÜ

İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ise o ilçeye giderek Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgelerle gösterdi. Belgelerde; 2020 yılının Kasım, Ekim ve Temmuz aylarında; buzağı desteklemesi, süt desteklemesi, süt analiz desteği, mazot ve gübre desteği verildiği yazıyordu.

FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır

A HABER: O ÇİFTÇİYE 29 BİN TL ÖDENMİŞ

A Haber'de "FOX TV'de 'destek almadım' diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş" başlığıyla yayınlanan görüntülerde kanalın uzattığı mikrofona iddialarla ilgili yanıt veren Yeşil, bu kez de "Bilmiyorum, onları oğlan alıyor. Kesin olarak bir şey diyemem, parça parça aldık" ifadelerini kullandığı görüldü.

FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN FOX TV'YE SİTEM

A Haber'in yapmış olduğu haber sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da paylaşım geldi. FOX TV'nin haberine tepki gösteren Altun, "Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 719 milyon TL. Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV'nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!" ifadelerine yer verdi.

FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır

SOSYAL MEDYADA 'TT' OLDU

Sosyal medyada da "FOX TV" başlığı Trend Topic listesine girdi.

FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır
Haber Yorumları (10)
BEHLÜLDANE: Siz minareye bile kılıf bulursunuz hala yalanı dolanı müdafaa ediyorsunuz ayıptır yaşından başından ayıp yakışmıyor foktv tekzip bence para cezası hikaye abaların arkasında süper güç var para Gani zibil gibi para var
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TÜRKÜMBEN: BU TILKI YAYINI HEMEN KAPATILMALI
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CAN: Utanmaz herif. Hem devletten destek al. hem almadım diye yalan söyle. Haram zıkkım olsun benden alınan vergilerle kursağından geçen lokma. Biri devletin verdiğinden daha çok saman verdi ki sana böyle utanmadan yalan söylüyorsun.
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