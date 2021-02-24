FOX TV Masumiyet canlı izle! Masumiyet ilk bölüm canlı izle! Masumiyet ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet konusu ve oyuncuları!

FOX TV'nin yeni dizisi Masumiyet bu akşam FOX TV ekranlarında başlıyor! Dizinin konusu ve oyuncuları fragmanlardan dikkat çekerken, dizinini lk bölümünü izleyiciler merak ediyor! FOX TV Masumiyet canlı izle! Masumiyet ilk bölüm canlı izle! Masumiyet ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet konusu ve oyuncuları!

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, bu akşam saat 20:00'da FOX ekranlarında olacak!

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MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLERDİR?

İddialı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla kendinden söz ettiren dizinin kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yanı sıra; İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın, Sevgi Temel ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de yer alıyor!