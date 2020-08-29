Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
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Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım

Fox TV'nin sevilen haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifasına ilişkin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Fatih Portakal'ı vazgeçirmek için çok uğraştığını dile getiren Şentürk, "Ben yayın yönetmeni olarak Fatih'in bırakmasını zamansız ve erken buluyorum" dedi.

29.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:34

Fox TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak istifa ettiğini açıklamıştı. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, istifanın perde arkasını anlattı. Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştığını söyleyen Şentürk, "Fatih'in istifasını gereksiz buluyorum. Fatih'i ikna için çok uğraştım" dedi.

"FATİH, DİLEDİĞİ GİBİ YAŞAMAK İSTİYORDU"

KRT TV'de Meltem Yılmaz'ın hazırladığı "Haftanın Rengi" programına konuk olan Fox Haber Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal'ın istifasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şentürk, "Fox Ana Haber'in 10 yıldır ana haberlerde ekrandaki imzası Fatih Portakal'dı. Sabah haberlerinde ise İsmail Küçükkaya. Yorulması gayet doğal. Fakat Fatih Portakal, yorulup giden, pes eden, mücadeleyi bırakan bir insan değil. Onu en yakın tanıyan insanlardan biriyim. Fatih, yıllardır doğa ile kalmak ve dilediği gibi yaşamak istiyordu. Gayet insani nedenlerden dolayı bıraktı. Keşke Fatih'in yaptığı bu davranış bazı siyasilere ve meslektaşlarımıza da örnek olsa. İnsanlar ilelebet koltuklarında duracaklar diye bir şey yok. Ankara'da yıllardır siyaset yapıp emekli olan insanlar var. Neden arkadan gelen insanların önünü açmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İKNA ETMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM"

Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştığını dile getiren Doğan Şentürk, "Ben yayın yönetmeni olarak Fatih'in bırakmasını zamansız ve erken buluyorum. Gereksiz buluyorum. Fatih'i ikna için çok uğraştım" diye konuştu.

Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
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