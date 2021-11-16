Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

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Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle!

Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

Azra, Sergen'in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray'ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural'ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden haber sizlerdir. Çolpan, Yıldırım'a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk'a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir. Güneş yaptığı bir planla Faruk'la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra'ya karşı son hamlesini yapar.

Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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