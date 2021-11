Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

Azra, Sergen'in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray'ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural'ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden haber sizlerdir. Çolpan, Yıldırım'a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk'a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir. Güneş yaptığı bir planla Faruk'la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra'ya karşı son hamlesini yapar.

Gökçe Bahadır : Azra

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Tülin Ece : Güneş

