Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.
Azra, Sergen'in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray'ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural'ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden haber sizlerdir. Çolpan, Yıldırım'a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk'a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir. Güneş yaptığı bir planla Faruk'la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra'ya karşı son hamlesini yapar.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı
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