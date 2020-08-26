FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım FOX TV'den istifa eden başarılı sunucu Fatih Portakal'dan ilk tweetler gelmeye başladı. Portakal, sosyal medya hesabından, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz ile ilgili paylaşımlar yaptı.

Önceki gün ani bir kararla FOX TV'den istifa ettiğini duyuran Fatih Portakal, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz ile ilgili mesajlar paylaştı.

"BİZLER SAYELERİNDE 98 YILDIR BAĞIMSIZLIĞIMIZI YAŞIYORUZ"

Öncelikle Büyük Taarruz ile ilgili paylaşım yapan Fatih Portakal, "Bugün Büyük Taarruz'un başladığı gün:içteki hainlere,dışarıdan gelen emperyalistlere karşı sonun başlangıcı olan gün. Onlar 4 gün sonrasının bilinmezliğini yaşarken, bugün bizler sayelerinde 98 yıldır bağımsızlığımızı yaşıyoruz. Anlamayana 198 yıl geçse yine anlatamazsın. Minnettarım" ifadelerini kullandı.

MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI

Daha sonra Malazgirt Zaferi ile ilgili paylaşım yapan Portakal, "Ve bu topraklarda yurt olmanın basladığı gün: Malazgirt zaferi. Onlar olmasa Anadolu olmazdı, Anadolu olmasa bizlere toprak olmazdı. Anadolu kapısını 949 yıl önce açanlara minnettarım" ifadelerini kullandı.