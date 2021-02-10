FOX Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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FOX Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

10.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:32
FOX Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Orhan Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir?

FOX Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Orhan Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: ORHAN YILDIRIM KİMDİR?

Orhan Yıldırım, 1964'te Sakarya Akyazı'da dünyaya geldi. Üniversite mezunu olan Orhan Yıldırım, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Sakarya Karapürçek Belediye Başkanı Adayı gösterildi. İki kez Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini yürütüyor.

Orhan Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Sakarya Karapürçek Belediye Başkan Adayı gösterildi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 09:32:35. #1.14#
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